Süper Kupa finali: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türk futbolunun büyük rekabetine sahne olacak unutulmaz bir mücadele için geri sayım başladı! Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunlarının büyük merakla beklediği maçın detayları araştırılmaya başladı.

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Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında gerçekleşecek.

Bu müthiş mücadele için artık sayılı günler kaldı. Maçın oynanacağı yer ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad olarak belirlendi.

Futbolseverler, özellikle finalde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, bu dev maçın tarihini heyecanla araştırıyorlar.

Şampiyonluk unvanlarını koruma ve Süper Kupa'yı kazanma hedefiyle sahaya çıkacak olan bu iki dev takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

GS - FB Süper Kupa maçı ne zaman?

Suudi Arabistan başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45’te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.