Süper Kupa'da "santra" protestosu! Santra ne demek? Futbolda santra yapmak... Süper Kupa maçında sahaya inen Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı. Sarı lacivertliler, ilk gölün ardından santra yapmayarak maçtan çekildi. "Santra" kelimesi, maçı izleyenlerin merak konusu oldu. İşte futbolda santra yapmanın anlamı.

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Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan kriz nedeniyle ertelenen Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan 2024 21:30 olarak belirlenmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Finalinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin U19 takımı ile sahaya çıktığı maç futbol severlerin ilgi odağı oldu.

Düdük çaldığı andan itibaren ilk dakikada Mauro Icardi topu ağlarla buluşturdu. Akabinde ise sarı lacivertli oyuncular sahadan çekildi.

Tatil edilen maça ilişkin "santra" ifadesi dikkatleri çekti. Santra yapılmadığı belirtilen maça ilişkin ne demek olduğu merak edildi.

Peki, santra ne demek? Futbolda santra yapmak nedir? İşte anlamı...

Santra nedir

Futbolda "santra", oyunun başlangıcını belirtir. Maçın başlaması veya devam etmesi için yapılan bir harekettir. Genellikle bir maçın başlangıcında, gol sonrası veya devre arasında gerçekleşir.

Santra yapmak

Santrada, top oyun alanının ortasına yerleştirilir ve iki takım da kendi yarı sahalarında bekler. Hakem tarafından verilen bir düdükle, topun hareket etmesiyle birlikte maç başlar veya devam eder.

Santra, aynı zamanda bir takım gol attığında karşı takımın avantajını kullanarak hızlıca oyunu tekrar başlatması için de kullanılır. Örneğin, bir takım gol attığında, rakip takımın oyuncuları topla birlikte gol çizgisine kadar geri çekilir ve topu oyun alanına sokmak için santrayı hızlı bir şekilde kullanırlar.

Bu nedenle, "santra" terimi futbol oyununun başlangıcını veya devamını ifade eder.