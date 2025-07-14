Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. hafta programı...

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2024/2025 sezonunun sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

Yeni sezon öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da fikstür ve maç programlarını yakından takip etmeye başladı.

Süper Lig'de bu sezon da 18 takım mücadele edecek. Tüm maçların heyecanla beklenildiği yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun başlayacağı tarihi şimdiden araştırmaya başladı.

Peki, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin merakla beklediği 2025-2026 sezonu için takvimi duyurdu.

Buna göre, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Trendyol Süper Lig 1. hafta programı;

8 Ağustos Cuma

21:30 - Gaziantep - Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği

21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa

21:30 Fenerbahçe - Alanyaspor

10 Ağustos Pazar

19:00 Eyüpspor - Konyaspor

19:00 Çaykur Rizespor - Göztepe

21:30 Kayserispor - Beşiktaş

21:30 Fatih Karagümrük - Başakşehir

11 Ağustos Pazartesi

21:30 Trabzonspor - Kocaelispor







