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SÜPER LİG 26. HAFTA: Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SÜPER LİG 26. HAFTA: Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig 26. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?