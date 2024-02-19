SÜPER LİG 26. HAFTA: Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. Hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 40 puan topladı.

Konyaspor ise Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 25 puan topladı.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş deplasmanda 2-1'lik skorla kazanmıştı.

İki ekip şimdide 26. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için geri sayım başladı.

Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 19 Şubat Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.