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Süper Lig 30. hafta fikstürü: Galatasaray’ın bu hafta maçı yok mu, neden yok?

Süper Lig 30. hafta fikstürü: Galatasaray’ın bu hafta maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'in 30. haftası yaklaşırken "Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu?" sorusu, sarı kırmızılı camianın gündeminde. Peki, Galatasaray neden bu hafta maç yapmıyor? İşte detaylar…