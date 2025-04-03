Süper Lig 30. hafta fikstürü: Galatasaray’ın bu hafta maçı yok mu, neden yok?

Süper Lig’de 29. hafta geride kaldı ve sezon sonuna doğru takımlar arasındaki rekabet iyice kızıştı.
Bu haftada futbolseverlerin gözleri, yeni fikstürün açıklanmasına çevrildi.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftası, 4 Nisan’da başlıyor.
Galatasaray taraftarları, ''30. hafta Galatasaray maçı neden yok?'' sorusunu gündeme taşıdı.
GALATASARAY’IN BU HAFTA MAÇI NEDEN YOK?
Galatasaray, bu hafta karşılaşma yapmayacak ve 30. hafta maçını BAY geçecek.
Ligde 19 takımın bulunması nedeniyle her hafta bir takım fikstürde yer almıyor.
Galatasaray’ın bir sonraki maçı ise 11 Nisan’da Samsunspor ile oynanacak.
İşte Süper Lig 30. hafta fikstürü:
4 Nisan
20:00 Adana Demirspor - Kayserispor
5 Nisan
13:30 Rizespor - Sivasspor
16:00 Başakşehir - Konyaspor
19:00 Antalyaspor - Samsunspor
6 Nisan
13:30 Alanyaspor - Bodrum
16:00 Hatayspor - Eyüpspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20:00 Göztepe - Gaziantep