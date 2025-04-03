Süper Lig 30. hafta fikstürü: Galatasaray’ın bu hafta maçı yok mu, neden yok?
Haber Merkezi

Süper Lig’de 29. hafta geride kaldı ve sezon sonuna doğru takımlar arasındaki rekabet iyice kızıştı.

Bu haftada futbolseverlerin gözleri, yeni fikstürün açıklanmasına çevrildi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftası, 4 Nisan’da başlıyor.

Galatasaray taraftarları, ''30. hafta Galatasaray maçı neden yok?'' sorusunu gündeme taşıdı.

GALATASARAY’IN BU HAFTA MAÇI NEDEN YOK?

Galatasaray, bu hafta karşılaşma yapmayacak ve 30. hafta maçını BAY geçecek.

Ligde 19 takımın bulunması nedeniyle her hafta bir takım fikstürde yer almıyor.

Galatasaray’ın bir sonraki maçı ise 11 Nisan’da Samsunspor ile oynanacak.

İşte Süper Lig 30. hafta fikstürü:

4 Nisan

20:00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan

13:30 Rizespor - Sivasspor

16:00 Başakşehir - Konyaspor

19:00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan

13:30 Alanyaspor - Bodrum

16:00 Hatayspor - Eyüpspor

19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

20:00 Göztepe - Gaziantep

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Kübra Kireççi
Editor