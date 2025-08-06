SÜPER LİG BAŞLIYOR! Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de mücadele ettiği son 13 sezonun sadece birine mağlubiyetle başlayan Galatasaray yeni sezona kayıpsız başlamak istiyor.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK ise bu seriye son vermek istiyor.

Futbolseverler Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonunun açılış maçı hakkında aramalarını hızlandırdı.

Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Gaziantep FK - Galatasaray maçının detayları...

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21:30'da başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.