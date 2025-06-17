Süper Lig ekibinden flaş hamle! Sergen Yalçın o takımın başına mı geçiyor?

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Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezon adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın ailevi sorunlar nedeniyle bu teklifi kabul etmemişti.

2020/2021 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran teknik Sergen Yalçın, o sezon Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sergen Yalçın kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'u çalıştırdı.

Trendyol Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın buradan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.

Bugün ortaya atılan yeni bir iddia futbolseverleri heyecanlandırdı. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe döneceği iddia edildi.

Gaziantep FK iddiası

Selçuk İnan ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Gaziantep FK'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeye hazırlandığı iddia edildi. Gaziantep yerel basında yer alan iddialara göre Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK ile teknik direktörlüğe dönüp dönmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.