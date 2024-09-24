Süper Lig gol krallığı sıralaması! Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. İşte Süper Lig gol krallığı sıralamasında son durum...

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçları dün akşam oynanan iki müsabakanın ardından tamamlandı.

6. hafta maçlarının sona ermesinin ardından gol krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir heyecanla takip ediyor.

Süper Lig'de 6 hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.

Bilindiği üzere 2023/2024 sezonunda Galatasaray forması giyen Mauro Icardi attığı 25 gol ile Süper Lig'de gol kralı olmayı başarmıştı.

Mauro Icardi, Victor Osimhen, Edin Dzeko, Ciro Immobile, ve Youssef En-Nesyri gibi dünyaca ünlü birçok yıldızın bulunduğu Süper Lig'de bu sezon kimin gol kralı olacağı merak ediliyor.

Peki 2024/2025 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..

Gol Krallığı

1 - Edin Dzeko - 5 Gol (Fenerbahçe)

2 - Barış Alper Yılmaz - 4 Gol (Galatasaray)

3 - Braian Samudio - 4 Gol (Antalyaspor)

4- Ciro Immobile - 4 Gol (Beşiktaş)

5 - Figueiredo - 3 Gol (Başakşehir)

6 - Krzysztof Piatek - 3 Gol (Başakşehir)

7 - Dries Mertens (Galatasaray)

8 - Dusan Tadic - 3 Gol (Fenerbahçe)

9 - Fred - 3 Gol (Fenerbahçe)

10 - Pedro Henrique (Konyaspor)