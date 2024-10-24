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Süper Lig simülasyonu güncellendi! 90 puanla galibiyet o takımın...

Süper Lig simülasyonu güncellendi! 90 puanla galibiyet o takımın... Sezon sonunda liglerdeki puan durumlarının nasıl olacağını simüle eden Euro Club Index, Süper Lig için tahminini güncelledi. Simülasyona göre o takım 90 puanla kupanın sahibi oluyor.