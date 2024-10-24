Süper Lig simülasyonu güncellendi! 90 puanla galibiyet o takımın...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun şampiyonluk tahmini güncellendi. Futbol veri sitesi olan Euro Club Index tarafından 2024-2025 sezonundaki şampiyonluk simülasyonunu sıralamalar şaşırttı.
Puan istatistiklerine göre yapılan son güncellemeyle birlikte takımların sıralamalarında büyük değişimler yaşandı.
Ünlü internet sitesi tarafından yapılan simülasyon ile liderlik sıralamasında bir önceki gerçekleştirilen simülasyonda zirvede yer alan takım Fenerbahçe iken güncellenen veriler sonrasında şampiyonluk el değiştirdi.
Güncellenen verilerin paylaşılmasının ardından ilk beşte hangi takımların kaç puanla yer alacağı belli oldu.
90 PUANLA ŞAMPİYON OLUYORLAR!
5- Trabzonspor: 59 puan
4- Başakşehir: 62 puan
3- Beşiktaş: 77 puan
2- Fenerbahçe: 87 puan
1- Galatasaray: 90 puan