Süper Lig yolunda dev final! İşte maçın şifresiz yayınlanacağı kanal...

Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takım, 1. Lig Play-Off finalinin ardından belli olacak.
Sakarya'da oynanacak finalde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.
Fatih Karagümrük, ligde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek doğrudan play-off finaline kalmıştı.
Öte yandan Bandırmaspor ise play-off'ta ilk olarak Erzurumspor'u, sonrasında ise Boluspor'u eleyerek adını finale yazdırdı.
İki takım bu sezon Trendyol 1. Lig'de iki kez karşı karşıya geldi ve iki maçıda Bandırmaspor kazandı.
Peki, Fatih Karagümrük - Bandırmaspor arasında oynanacak olan final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İşte kritik maçın detayları...
29 Mayıs Perşembe
20:00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor (TRT SPOR)