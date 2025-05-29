Süper Lig yolunda dev final! İşte maçın şifresiz yayınlanacağı kanal...

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Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takım, 1. Lig Play-Off finalinin ardından belli olacak.

Sakarya'da oynanacak finalde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Fatih Karagümrük, ligde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek doğrudan play-off finaline kalmıştı.

Öte yandan Bandırmaspor ise play-off'ta ilk olarak Erzurumspor'u, sonrasında ise Boluspor'u eleyerek adını finale yazdırdı.

İki takım bu sezon Trendyol 1. Lig'de iki kez karşı karşıya geldi ve iki maçıda Bandırmaspor kazandı.

Peki, Fatih Karagümrük - Bandırmaspor arasında oynanacak olan final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte kritik maçın detayları...

29 Mayıs Perşembe

20:00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor (TRT SPOR)