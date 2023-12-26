Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak? TFF resmen duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ilk yarı sona erdi.
Büyük heyecana sahne olan ilk yarının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray ligin ilk yarısını aynı puanda bitirirken Fenerbahçe averaj ile liderlik koltuğunda yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 18 maç oynanırken, ikinci yarısında ise 20 maç oynanacak.
Futbolseverler Süper Lig'de ikinci yarının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.
Peki, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte maçların başlayacağı o tarih...
2. yarı ne zaman başlayacak?
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 2. yarısı 5,6,ve 7 Ocak tarihleri arasında oynanacak maçlar ile başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından ertelenen 16. hafta maçları 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak.