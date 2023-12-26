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Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak? TFF resmen duyurdu...

Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak? TFF resmen duyurdu... Süper Lig'de ikinci yarının ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Futbolseverler maçların başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız verdi. İşte Süper Lig'de ikinci yarının başlayacağı o tarih...