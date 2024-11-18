Süper Lig’de en çok penaltı kullanan takım belli oldu! Her penaltısı gol oldu…

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Trendyol Süper Lig’de 12 haftanın geride kalmasının ardından takımlar kazandıkları penaltı sayılarına göre listendi.

Milli araya giren Süper Lig’de 12 hafta boyunca en çok penaltı kazanan ve kazandığı bu penaltıları gole çeviren o takım listenin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Süper Lig’de oynanan 108 maçta toplam 44 kez penaltı noktasına gidildi. Kazanılan bu penaltılardan 32’si golle sonuçlanırken, 12’si ise ne yazık ki kaleyle buluşamadı.

PENALTIYI EN ÇOK GOLE ÇEVİREN TAKIM…

En fazla penaltı kazanan takımlar, beşer kez ile Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş oldu. Bu takımlar arasında penaltı atışlarında topu kaleyle en çok buluşturan ise Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlı ekip 12. Haftanın sonunda, toplamda kazandığı 5 penaltının tamamını gole çevirerek zirveye yerleşti.

Galatasaray, lehine ve aleyhine en fazla penaltı çalınan takımlardan biri olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, aleyhine verilen 6 penaltının 5'inde gol yedi.