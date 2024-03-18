Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması! Icardi, Dzeko'yu yakaladı... Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. İşte Süper Lig'de gol krallığı sıralaması..

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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları dün oynanan müsabakaların ardından tamamlandı.

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının sona ermesinin ardından gol krallığındaki son durum merak uyandırdı.

Futbolseverler Trendyol Süper Lig'de kimin gol kralı olacağını merak ediyor.

Süper Lig'in 30. haftasında bol gollü müsabakalar oynandı. Gol krallığı yarışındaki isimleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.

Edin Dzeko ve Mauro Icardi arasında büyük bir rekabetin olduğu gol krallığında sürpriz isimler üst sıraları zorluyor.

Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..

Gol Krallığı

1 - Edin Dzeko - 18 Gol (Fenerbahçe)

2 - Mauro Icardi - 17 Gol (Galatasaray)

3 - Rei Manaj - 15 Gol (Sivasspor)

4 - Mame Thiam - 14 Gol (Kayserispor)

5 - Adam Buksa - 13 Gol (Antalyaspor)

6 - Aytaç Kara - 13 Gol (Kasımpaşa)

7 - Krzysztof Piatek - 13 Gol (Başakşehir FK)

8 - Denis Dragus - 11 Gol (Gaziantep FK)

9 - Kerem Aktürkoğlu - 11 Gol (Galatasaray)

10 - Sokol Cikalleshi - 11 Gol (Konyaspor)