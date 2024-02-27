Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı sıralaması!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığı ve asist krallığı sıralaması merak uyandırdı.
Gol krallığı ve asist krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı ve asist kralı olacağını merakla takip ediyor.
Süper Lig'de 27. hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı ve asist kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum..
Gol Krallığı
1 - Edin Dzeko - 18 Gol (Galatasaray)
2 - Mame Thiam - 14 Gol (Pendikspor)
3 - Mauro Icardi - 14 Gol (Galatasaray)
4 - Rey Manaj - 14 Gol (Sivasspor)
5 - Krzysztof Piatek - 13 Gol (Başakşehir FK)
6 - Adam Buksa - 12 Gol (Antalyaspor)
7 - Aytaç Kara - 12 Gol (Kasımpaşa)
8 - Kerem Aktürkoğlu - 11 Gol (Galatasaray)
9 - Denis Dragus - 10 Gol (Gaziantep FK)
10 - Wilfried Zaha - 9 Gol (Galatasaray)
Asist Krallığı
1 - Haris Hajradinovic - 11 Asist (Kasımpaşa)
2 - Dusan Tadic - 8 Asist (Fenerbahçe)
3 - Sebastian Szymanski - 8 Asist (Fenerbahçe)
4 - Deniz Türüç - 7 Asist (Başakşehir FK)
5 - Yusuf Sarı - 7 Asist (Adana Demirspor)