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Türk Futbol Federasyonu (TFF), takım sayılarının azaltmaya gidecekleri yönündeki açıklamasıyla gündeme oturdu. TFF’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, takım sayılarında düzenlemeye gidileceği belirtildi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır.” İfadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamanın ardından futbolseverler tarafından Süper Lig’de takım sayısının kaça düşürüleceği, gelecek sezonda ligde kaç takım olacağı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Süper Lig’de takım sayısı düşürüldü mü? Gelecek sezon Süper Lig’de kaç takım olacak?

TAKIM SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

TFF tarafından yapılan açıklamada, pandemi döneminde liglerde artan takım sayılarının ardından TFF, bu sayıyı düşüreceğini belirtti.

TFF, kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılacağını ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısının çıkma sayılarına göre 120'ye düşürüleceğini ifade etti.

GELECEK SEZON SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

TFF, resmi hesabından konuyla ilgili bir görsel paylaştı. Paylaşılan görsele göre Trendyol Süper Lig, gelecek sezondan itibaren 18 takımla oynanacak.