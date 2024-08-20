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Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte futbolseverlerin araştırdığı o tarih..

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte futbolseverlerin araştırdığı o tarih.. Süper Lig'de transfer döneminin ne zaman sona ereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte transfer döneminin biteceği o tarih..