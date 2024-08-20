Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte futbolseverlerin araştırdığı o tarih..

Transfer sezonunun ne zaman sona ereceği futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbolseverler yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğini öğrenmek için arama motorlarında konuyla alakalı araştırma yapıyor.
Takımlarının yeni sezona güçlü kadrolar ile girmesini bekleyen futbolseverler transfer dönemi hakkında aramalarına hız kazandırdı.
En çok merak edilenler arasında ise yaz transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor.
Takımlar eksik bölgelerine takviyeler yaparak 2024/2025 sezonunu en iyi şekilde tamamlamak için iddialı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Peki transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih..
Transfer dönemi ne zaman sona erecek?
Bilindiği üzere 2024-2025 sezonu yaz transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024 tarihinde başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.