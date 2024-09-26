Süper Lig'de yeni sezonun adı değişti mi? Yeni sezon adı ne oldu? Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Ligi’nin yeni sezondaki adının değiştirilmesine karar verildi. Peki Süper Lig’in yeni adı ne oldu? İşte, detaylar...

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in yeni sezon isminin değiştirilmesine karar verildi.

Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarında 2024-2025 sezonu o isimle anılacak.

TFF resmi sitesinde yapılan açıklama sonrası Süper Lig’in yeni sezonda anılacağı ismin ne olduğu merak ediliyor. Peki Trendyol Süper Ligi’nde 2024- 2025 sezonunun yeni ismi ne oldu?

2024-2025 TRENDYOL SÜPER LİGİNİN YENİ SEZON İSMİ NE OLDU?

TFF tarafından alınan ve resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verildi.

Resmi site üzerinden yapılan açıklamada, “Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.