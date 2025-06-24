Süper Lig'den 2. Lig'e! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına transfer oldu!

Süper Lig'in eski futbolcularından Alparslan Öztürk'ün yeni durağı belli oldu.
Kariyerinde Standard Liege, Kasımpaşa, Göztepe, Galatasaray ve Pendikspor forması giyen Alpaslan Öztürk'ün yeni takımı belli oldu.
Son olarak Pendikspor'da forma giyen Alpaslan Öztürk, 2. Lig takımı Kahramanmaraş İstiklalspor'la anlaştı.
Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından 2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk aynı dönemde A Milli Takım'a seçilme başarısı gösterdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da oynayan Öztürk, sezon bitiminde Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaşmaya vardı.
31 yaşındaki Alpaslan Öztürk yeni sezonda Kahramanmaraş İstiklal Spor formasıyla kariyerine devam edecek.