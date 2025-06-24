Süper Lig'den 2. Lig'e! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına transfer oldu! Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk'ün yeni takımı belli oldu. İşte 31 yaşındaki Öztürk'ün yeni adresi...