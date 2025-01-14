Süper Lig'in en erken golünü kim attı? Süper Lig tarihinin en erken golleri...

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı maçın henüz 25. saniyesinde topla buluşan Pedrinho, Fenerbahçe ağlarını sarstı.

Pedrinho'nun attığı bu gol Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu.

Yaşanan bu olayın ardından Süper Lig tarihinin en erken golleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Peki, Süper Lig'in en erken golünü kim attı? İşte o isim..

2021-2022 sezonunun 6. haftasında oynanan Gaziantep FK - Başakşehir maçının henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Muhammet Demir, Süper Lig tarihinin en erken golünü kaydetmiştir.

Ayrıca Trendyol Süper Lig'de bu sezon Onvo Antalyasporlu Samudio'nun Beşiktaş'a 24. saniyede attığı gol Süper Lig'in en erken 2. golü olarak kayıtlara geçti.