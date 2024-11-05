Süper Lig’in en iyi kalecileri belli oldu! Muslera zirveyi bakın kime kaptırdı...
Haber Merkezi

Trendyol Süper Ligi tüm heyecanıyla devam ederken son yapılan araştırma sonucunda en iyi kale bekçileri belli oldu.

Kalelerini adeta gole kapatan isimler başarılarıyla alkış toplamaya devam ederken zirvede yer alan isim şaşırttı.

Takımını en kritik noktalarda puan kaybından kurtaran kale bekçileri zirve yarışındaki etkileriyle takdir topladı.

İŞTE SÜPER LİGİN EN İYİ KALECİLERİ

10- JAKUB SLOWIK - KONYASPOR

Maç: 11

Kalesini gole kapatma: 3

9- ANDREAS GIANNIOTIS - KASIMPAŞA

Maç: 11

Kalesini gole kapatma: 3

8- FERNANDO MUSLERA - GALATASARAY

Maç: 10

Kalesini gole kapatma: 3

7- BİLAL BAYAZIT - KAYSERİSPOR

Maç: 8

Kalesini gole kapatma: 3

6- ERTUĞRUL TAŞKIRAN - ALANYASPOR

Maç: 11

Kalesini gole kapatma: 4

5- BERKE ÖZER- EYÜPSPOR

Maç: 11

Kalesini gole kapatma: 4

4- UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

Maç: 10

Kalesini gole kapatma: 4

3- MERT GÜNOK - BEŞİKTAŞ

Maç: 9

Kalesini gole kapatma: 4

2- OKAN KOÇUK - SAMSUNSPOR

Maç: 11

Kalesini gole kapatma: 5

1- DOMINIK LIVAKOVIC - FENERBAHÇE

Maç: 10

Kalesini gole kapatma: 6

ensonhaber icon
Seda Yeşilyurt
Muhabir