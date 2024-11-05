Süper Lig’in en iyi kalecileri belli oldu! Muslera zirveyi bakın kime kaptırdı...

Trendyol Süper Ligi tüm heyecanıyla devam ederken son yapılan araştırma sonucunda en iyi kale bekçileri belli oldu.
Kalelerini adeta gole kapatan isimler başarılarıyla alkış toplamaya devam ederken zirvede yer alan isim şaşırttı.
Takımını en kritik noktalarda puan kaybından kurtaran kale bekçileri zirve yarışındaki etkileriyle takdir topladı.
İŞTE SÜPER LİGİN EN İYİ KALECİLERİ
10- JAKUB SLOWIK - KONYASPOR
Maç: 11
Kalesini gole kapatma: 3
9- ANDREAS GIANNIOTIS - KASIMPAŞA
Maç: 11
Kalesini gole kapatma: 3
8- FERNANDO MUSLERA - GALATASARAY
Maç: 10
Kalesini gole kapatma: 3
7- BİLAL BAYAZIT - KAYSERİSPOR
Maç: 8
Kalesini gole kapatma: 3
6- ERTUĞRUL TAŞKIRAN - ALANYASPOR
Maç: 11
Kalesini gole kapatma: 4
5- BERKE ÖZER- EYÜPSPOR
Maç: 11
Kalesini gole kapatma: 4
4- UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR
Maç: 10
Kalesini gole kapatma: 4
3- MERT GÜNOK - BEŞİKTAŞ
Maç: 9
Kalesini gole kapatma: 4
2- OKAN KOÇUK - SAMSUNSPOR
Maç: 11
Kalesini gole kapatma: 5
1- DOMINIK LIVAKOVIC - FENERBAHÇE
Maç: 10
Kalesini gole kapatma: 6