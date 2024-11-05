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Süper Lig’in en iyi kalecileri belli oldu! Muslera zirveyi bakın kime kaptırdı...

Süper Lig’in en iyi kalecileri belli oldu! Muslera zirveyi bakın kime kaptırdı... Trendyol Süper Ligi’nde kıyasıya mücadeleler devam ederken kale bekçileri performanslarıyla takdir topluyorlar. Yapılan bir araştırma sonucunda Süper Ligin en iyi kale bekçileri listelendi.