Suriye’den yola çıktı, Türkiye’yi saracak! 3 günlük uyarı geldi

Haber Merkezi

Soğuk hava yerini ılık bahar havasına bırakırken, Meteoroloji’den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Suriye üzerinden yoğun bir toz bulutu Türkiye’ye doğru ilerliyor.

Uzmanlar, bu durumun 3 gün boyunca etkili olacağını ve özellikle solunum yolları hassasiyeti olanların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

3 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, ülkemize Suriye üzerinden yoğun bir toz bulutunun giriş yapacağını duyurdu.

Tarih veren Hava Forum paylaşımında, "Yarın Suriye üzerinden ülkemize yoğun bir toz girişi gerçekleşecek. 3 gün toz etkisinde kalacağız." ifadelerine yer verdi.