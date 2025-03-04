Suriye’den yola çıktı, Türkiye’yi saracak! 3 günlük uyarı geldi

Haber Merkezi
Soğuk hava yerini ılık bahar havasına bırakırken, Meteoroloji’den dikkat çeken bir uyarı geldi.
Suriye üzerinden yoğun bir toz bulutu Türkiye’ye doğru ilerliyor.
Uzmanlar, bu durumun 3 gün boyunca etkili olacağını ve özellikle solunum yolları hassasiyeti olanların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
3 GÜN SÜRECEK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, ülkemize Suriye üzerinden yoğun bir toz bulutunun giriş yapacağını duyurdu.
Tarih veren Hava Forum paylaşımında, "Yarın Suriye üzerinden ülkemize yoğun bir toz girişi gerçekleşecek. 3 gün toz etkisinde kalacağız." ifadelerine yer verdi.