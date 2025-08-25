Sürpriz kanal! Beşiktaş - Lausanne Sports maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak! UEFA Konferans Ligi Play Off turunda oynanacak olan Beşiktaş - Lausanne Sports rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte, Beşiktaş - Lausanne Sports maçının bilgileri...