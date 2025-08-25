Sürpriz kanal! Beşiktaş - Lausanne Sports maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçına hazırlanıyor.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, FC Lausanne-Sport'u taraftarı önünde eleyerek Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmak istiyor.
Futbolseverler Beşiktaş ile Lausanne Sports arasında oynanacak rövanş maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Beşiktaş - Lausanne Sports maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Beşiktaş - Lausanne Sports maçı ne zaman?
Beşiktaş - Lausanne Sports maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Show TV ekranlarından naklen yayınlanacak.