Sürpriz kanal! Beşiktaş - Lausanne Sports maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak!

UEFA Konferans Ligi Play Off turunda oynanacak olan Beşiktaş - Lausanne Sports rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte, Beşiktaş - Lausanne Sports maçının bilgileri...

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 14:50
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, FC Lausanne-Sport'u taraftarı önünde eleyerek Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmak istiyor.

Futbolseverler Beşiktaş ile Lausanne Sports arasında oynanacak rövanş maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Beşiktaş - Lausanne Sports maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Beşiktaş - Lausanne Sports maçı ne zaman?

Beşiktaş - Lausanne Sports maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Show TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

