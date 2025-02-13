Sürücüler dikkat! Bakanlık duyurdu: Yedek parça uygulamasında sistem tamamen değişti

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Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yeni bir karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre belirli yedek parçalar için birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca uygulamaya alınan yenilikle birlikte motosiklet ve bisikletlerde kullanılan bazı aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulaması kararı alındı.

Gözetim uygulaması kapsamında artık ithal edilen bazı aksam ve parçalar belirlenen gümrük kıymeti 6 ile 20 dolar arasında değişeceği belirtildi.

EN AZ 6 EN FAZLA 20 DOLAR

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bazı alüminyum silindir kapaklarının ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlendi.

Bu kapsamda, yalnızca motosiklet ve bisikletlere ait olan bazı parçalara yönelik gözetim uygulamasının devreye alındığı belirtildi.

Gözetim uygulamasınca, bisiklet ve motosikletler için kilitler, el pompaları, ziller, çanlar, aydınlatma ve işaret cihazları, jantlar, gergi çubukları, furşlar, frenler, seleler, pedallar, krank dişlileri, gidonlar, bagaj taşıyıcılar, vites değiştirme dişlileri ve bisiklet tekerlekleri gibi parçaların ithalatında, kilogram başına 1,25 dolardan 10 dolara kadar değişen bir fiyatlandırma uygulanacak.