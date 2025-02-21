Sürücüler dikkat: Bu yollar trafiğe kapandı! 3 gün boyunca giriş çıkışlar yasak

Haber Merkezi

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kentte bazı otoyollar ve devlet yolları ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

KGM, olumsuz hava koşulları nedeniyle belirlenen güzergahların 2 gün boyunca trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.

Peki, hangi yollar trafiğe kapatıldı?

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü, trafiğe kapatılan yolları açıkladı.

KGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli); İstanbul, Bolu ve Karabük illerimiz için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları nedeniyle kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar 2 gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır”