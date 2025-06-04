Sürücüler dikkat: O araçların trafiğe çıkışı yasaklandı! 3 gün sürecek

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Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından önemli trafik tedbirleri devreye alındı.

Bakanlık, oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak, sürücülerin trafik kuralı ihlallerini engellemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla bir dizi önlem açıkladı.

Buna göre, bugün saat 16.00’dan başlayarak 6 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar, kamyon, çekici ve tanker türü ağır vasıtalara bazı ana yollar ve otoyollarda seyir kısıtlaması uygulanacak.

İşte kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara kısıtlama uygulanacak yollar:

KISITLAMA UYGULANACAK YOLLAR

"Ankara istikametine, Anadolu (O4) otoyolu İstanbul'dan Ankara'ya kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar, D-100 kara yolu İstanbul'dan Bolu'nun Gerede ilçesine kadar, D-750 kara yolu Bolu'nun Gerede ilçesinden Ankara'ya kadar, İzmir istikametine, O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200 kara yolu Ankara'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 kara yolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar'a kadar, D-300 kara yolunda Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya istikametine, D-650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur katılımlarından itibaren, D-200 kara yolu Ankara'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 kara yolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar'a kadar, D-300 kara yolunda, Afyonkarahisar, Isparta katılımları ve arada kalan girişler dahil."

BAZI ARAÇLARA İSTİSNAİ OLARAK İZİN VERİLECEK

Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı’nın kamyon, çekici ve tanker türü ağır vasıtalar için getirdiği seyir kısıtlamasında bazı araçlara istisnai izinler verilecek.

Bakanlık, yaş sebze-meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayınlar, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarikinde aksamaların yaşanmaması için belirli koşullarda istisna sağlanacağını duyurdu.

Bu araçlar, öncelikle ana arterler dışında kalan güzergahlarda seyahat edebilecek. Zorunlu durumlarda ise ana arterlerde en kısa süreyle bulunmak koşuluyla kısıtlamadan muaf tutulacaklar.