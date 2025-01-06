Sürücüler dikkat! Yeni uygulama başladı, trafiğe çıkan para ödeyecek

Haber Merkezi

ABD’de ilk kez hayata geçirilen “trafik yoğunluğu ücreti” uygulaması şaşkınlık yarattı. New York’ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında artık trafiğe çıkmak bile ücretli oldu.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, şehirdeki trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefleyen bu uygulama, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street gibi yoğun bölgeleri kapsıyor.

“Trafik yoğunluğu ücreti” uygulaması kapsamında istenecek olan tutarlar ise trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde farklılık gösterecek.

15 DOLARA KADAR ÇIKACAK

Söz konusu bölgelere araçlarıyla girecek sürücüler, günün en yoğun saatlerinde 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.

Yetkililer, "trafik yoğunluğu ücreti"nin ilerleyen yıllarda kademeli olarak artırılacağını açıkladı. Buna göre ücretin 2028 yılına kadar 12 dolara, 2031 yılına kadar ise 15 dolara çıkarılması planlanıyor.

İKİ YIL ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

New York Valisi Kathy Hochul, bu teklifi iki yıl önce gündeme getirmiş ancak gelen tepkiler üzerine uygulama askıya alınmıştı. Ancak yapılan revizyonların ardından söz konusu uygulama yürürlüğe girdi.

Bu uygulamanın temel amacı ise, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra toplu taşıma altyapısını güçlendirmek olarak belirtildi. Elde edilen gelirle New York'taki toplu taşıma sisteminin modernize edilmesi hedefleniyor.