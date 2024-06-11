Survivor All Star finali ne zaman? Survivor 2024 final tarihi...

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Büyük finale az bir zaman kala ilk finalist dün oynanan oyunun ardından belli oldu.
Batuhan Karacakaya, Atakan'ı yenerek İstanbul finaline doğrudan katılma hakkı kazanan isim oldu.
Programın takipçileri Survivor All Star'ın ne zaman sona ereceğini merak ediyor.
Peki, Survivor All Star 2024 ne zaman sona erecek? İşte merakla beklenen final tarihi...
Survivor All Star finali ne zaman?
Survivor All Star finali 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 sezonunun şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayınlanacak.