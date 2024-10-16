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Uzun yıllardır kış aylarında yayın hayatına başlayan ve ekranların sevilen yarışma programlarından olan Survivor her yıl olduğu gibi bu yılda yeni sezona hazırlanıyor.

All Star olup olmayacağı merak edilen yarışmada kimlerin yer alacağı da büyük bir merak konusu olmuş durumda.

Eski yarışmacılardan mı yoksa yeni yarışmacılardan mı oluşacağı heyecanla beklenen yarışma hakkında net bilgilerin henüz ortaya çıkmaması seyircinin heyecanını katlamaya devam ediyor.

YARIŞMACILAR MERAK EDİLİYOR...

All Star olarak yeni sezona başlayacağı iddia edilen Survivor’da gözler eski yarışmacılara çevrilmiş durumda.

Birçok eski yarışmacıya yöneltilen katılım sorusuna net cevap veren isimler arasında yer alan Nefise ise cevabıyla şaşırttı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Karatay, takipçilerinin sorularını yanıtladığı sırada bir takipçisi Karatay'a "Survivor'a bu sene gitmeyi düşünüyor musun?" sorusunu sordu. Karatay da kararını net bir şekilde açıkladı.

Karatay, "Survivor'ı çok seviyorum. Her sene git deseler de giderim. Özlüyorum gerçekten ama bu sene olmayacağım." sözleriyle yarışmaya katılım hakkında sorulan tüm sorulara noktayı koymuş oldu.