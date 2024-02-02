Survivor’a sürpriz transfer! Hilmi Cem İntepe’den kafaları karıştıran Survivor hamlesi… Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken eski survivor efsanelerinden olan Hilmi Cem İntepe’nin hamlesi Survivor’a katılacağı yönünde iddialara neden oldu. İşte, İntepe’nin hayranlarını şaşırtan hamlesi…

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması tüm hızıyla sürüyor. Kadrolar ilk açıklandığında bazı efsane isimlerin olmayışı seyirciler tarafından tepkilere neden olmuştu.

Efsane isimlerin başında bulunan Hilmi Cem İntepe, Survivor tutkunlarının belki de katılmasını en çok istediği isimlerden biriydi.

Yarışma sonrası oyunculuk kariyerine odaklanan İntepe’den ise sürpriz bir hamle geldi. Bu hamle sonrası akıllarda ‘Survivor’a mı katılacak’ soruları yankılanmaya başladı.

İntepe, Survivor’dan uzak bir kariyerle ilerlerken sosyal medya hesabı üzerinden Survivor’un resmi hesabını takibe aldı.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden ise İntepe’nin Survivor'a bir oyun sonrası kazanan takıma dahil olacağı yönünde iddialar atıldı.

Ancak, Hilmi Cem İntepe’nin Survivor'a katılıp katılmayacağı yönünde herhangi bir açıklama olmamasıyla birlikte merak gittikçe artıyor.