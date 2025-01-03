Survivor’da yemek verilecek mi? Acun Ilıcalı kuralları açıkladı, yemek detayı şaşırttı

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programları arasında yer alan Survivor 1 Ocak 2025 itibari ile yayın hayatına iddialı bir giriş yaptı.

Yayınlandığı ilk bölümüyle reytingleri alt üst eden yarışmada gerçekleşen ilk ada konseyinde açıklanan yarışma kuralları gündem oldu.

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan değişikleri tek tek anlatırken değindiği yemek ayrıntısı şaşırttı. Bu sezonun tüm sezonlardan farklı olarak tamamıyla performansa dayalı olacağını aktaran Ilıcalı, açlıkta limit olmayacağını da belirtti.

AÇLIKTA ZORLAMA YOK!

Yeni sezonda değişen kurallar ile yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Ilıcalı’nın konuşmasındaki yemek detayı izleyenleri şaşırttı.

Açlıkla zorlama olmadığını aktaran Ilıcalı akıllara “Survivor’da yemek olacak mı” sorusunu getirdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu sene şöyle bir sene performans olarak tam anlamıyla zorlanmanız lazım. Ben yorgunum demeler yok. Limitler zorlanacak ve bu limitler zorlanırken eğer gücü yetmiyorsa devam edemeyecek. Şöyle bir dünya yok, dinlenme yok. Survivor'ın oyunlar bölümü tam anlamıyla hayatta kalma üzerine. Bu sene performansta limiti zorlayacağız. Açlıkla limit, zorlama yok ama performansta var" ifadelerini kullandı.