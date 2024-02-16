Survivor'dan aniden giden Sahra’nın ayrılma nedeni belli oldu! Kocası Acun Ilıcalı’yı aramış…. Survivor All Star’ın iddialı isimleri arasında yer alan Sahra Işık’ın ani bir kararla yarışmayı bırakması merak konusu oldu. Sahra’nın yarışmayı bırakması hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Survivor All Starda ani ayrılığı ile gündem olan Sahra Işık hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sahra’nın yarışmadan ayrılmasının nedeni hakkındaki iddia duyanları şoke etti.

Sahra, adadan ayrılışının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımının ardından ayrılışının nedeni iyiden iyiye merak edilen yarışmacının ayrılışı hakkında sosyal medya platformu X üzerinden çok konuşulacak o iddia gündemi altüst etti.

İddiaya göre, yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği ileri sürdü.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı'yı arayan Sahra'nın kocası Aybirdi iddiaya göre Sahra ile görüştürüldü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise çekilme kararı olarak İstanbul'a hareket etti.