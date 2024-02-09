Survivor’dan ayrılan Turbo Turabi’den ilk açıklama geldi! Kusura bakmayın…

Survivor All Star’ın şampiyonluk adayları arasında olan Turabi yarışmanın ilk günü geçirdiği sakatlık sebebiyle zor zamanlar yaşadığını aktarıyordu.
Yarışama yaşanan gerginliklerde de sıkça adını duyduğumuz yarışmacı bu konuda Acun Ilıcalı’nın sert uyarılarının da odağı oluyordu.
Yaşadığı sakatlık ve sıkça uyarıların odağı halinde olan Turabi yarışmadan ayrılma kararı aldı.
Acun Ilıcalı, yarışmacının ayrılığı hakkında, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.
Turabi’den ilk paylaşım geldi
Turabi, yarışmadan ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığım paylaşımla gündeme adeta bomba gibi düştü.
Adadan ayrılır ayrılmaz paylaşım yapan Turabi yaptığı paylaşımda ayrılma nedenine dair açıklama yaptı.
Turbo Turabi paylaşımda, "Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum" dedi.
İşte, Turba'nin o paylaşımı...