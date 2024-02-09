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Survivor’dan ayrılan Turbo Turabi’den ilk açıklama geldi! Kusura bakmayın…

Survivor’dan ayrılan Turbo Turabi’den ilk açıklama geldi! Kusura bakmayın… Survivor All Star yarışmasına geçtiğimiz günlerde veda eden Turabi ayrılığı hakkında açıklama yaptı. İşte, şampiyonluk adaylarından olan yarışmacının sosyal medyadan yaptığı açıklama…