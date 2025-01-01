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Haber Merkezi

Survivor All Star 2025, bu akşam itibarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Hem tanıdık yüzler hem de yepyeni yarışmacılar, zorlu parkurlarda ter dökecek.

All Star ve Gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak bu sezon, şimdiden heyecan yaratmayı başardı.

DAKİKA BİR, GOL BİR!

TV8'in zorlu yarışma programı Survivor, yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Fragmanda daha ilk bölümden ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ile gönüllüler takımından Batuhan isimli yarışmacının gergin anları tansiyonu yükseltecek.

Öte yandan zorlu parkur sonrasında bir anda yere yığılan yarışmacının akıbeti merak konusu oldu.

İşte Survivor 2025 ilk bölüm fragmanı...