Survivor’un efsanesi Barış Telli’nin hayatı film oluyor! Bakın Barış Telli’ye hangi oyuncu hayat verecek… Survivor’da yarıştığı döneme damga vuran Barış Telli’nin hayatı film oluyor. Efsane ismi canlandıracak oyuncu ise başarıları ile gönüllere taht kuran o isimmiş.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl Survivor’daki mücadelesiyle akıllara kazınan efsane isim Barış Telli’nin mücadelelerle dolu hayatı “Hayatla Barış” ile beyaz perdeye taşınıyor.

Türkiye’de ve dünyada “Ampute Messi” olarak tanınan milli sporcu Barış Telli’nin küçük yaşta geçirdiği talihsiz kazanın ardından başından geçenlerin anlatılacağı filmin ilk afişi yayınladı.

Taner Ölmez, Barış Telli oluyor…

Başarılı oyunculuğuyla yer aldığı her projede gönüllere taht kuran Taner Ölmez bu kez Hayatla Barış filminde Barış Telli olarak karşımıza çıkacak.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği filmin kadrosunda ise Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu gibi birçok başarılı isimde yer alıyor.

Yayın tarihi belli oldu…

Caner Erzincan ve Koray Yeltekin’in kaleme aldığı 23 Şubat 2024 tarihinde seyirciyle buluşacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ekin Pınar oturuyor. Ayrıca, müziklerinde ise Fahri Atakoğlu imzası bulanan film için Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor.