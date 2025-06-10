Süs sanmayın: Otellerdeki bu örtü bakın aslında ne işe yarıyor

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Otel odalarındaki "ayak ucu örtüsü" denilen bed runnerlara mutlaka rastlamışsınızdır.

Bu yatak ucu örtüleri otelin marka kimliğini yansıtan renk, doku ve desenlerle odanın genel havasını tamamlar.

Ayrıca lüks ve özen hissi verir. Misafirlerin “bu detay bile düşünülmüş” demesini sağlar.

Peki; çok başka bir amacı daha var desek...

Yataktaki bu örtü, özellikle misafirlerin valizlerini, çantalarını ya da dış kıyafetlerini yatak üzerine koymaları durumunda, çarşafların kirlenmesini önlemek için tasarlanmıştır.

Valiz, çanta, mont gibi eşyaların yatağın üstüne değil, runner’ın üzerine konulması amaçlanır. Bu da çarşafların temizliğini korur.

Yani bu örtü aslında temizlik ve hijyenin korunmasına yardımcı olur.

Çarşaflar günlük olarak değişse de bu örtü daha sık temizlenerek mikrop taşınmasının önüne geçilir.