Süte gerek kalmıyor! Meğer o baklagillerden de peynir oluyormuş... Kahvaltıların olmazsa olmazları arasında olan peyniri yaparken artık süte ihtiyacınız olmayacak. Meğer evde bulunan baklagillerden de peynir oluyormuş. İşte, fasulye, nohut ve mercimek peyniri...

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Peynir yapımı denildiğinde akla ilk olarak süt gelir. Sağlığınız için oldukça faydalı olan peynirleri yapmak için kullandığınız süt yerini baklagillere de bırakabiliyormuş.

Evde uygulayacağınız bu peynir tarifi ile süt kullanmadan kahvaltı sofralarınızda baş köşeyi alacak peyniri yapmanız oldukça kolaymış.

Her ne kadar süt ürünleri grubunda yer alıyor olsa da mercimek, nohut ve fasulyeden de peynir gibi sağlıklı besinler yapmanız mümkün olabiliyormuş.

SÜT YERİNE BAKLAGİLLE YAPIN

Sağlığınız için oldukça faydalı olan peynirleri meğer baklagillerle de yapabilmek mümkünmüş. Mercimek, fasulye ve nohut gibi baklagillerle yapılan peynirlerde oldukça sağlıklıymış.

Özellikle de veganlığı tercih eden kişilerin baklagiller yardımıyla yaptığı bu peynirlerde kahvaltı sofralarında baş köşeyi alıyorlarmış. İşte, baklagillerden yapılabilecek peynirler;

Nohut Peyniri: Nohut unu, su ve baharatlarla karıştırılarak pişirilip peynir benzeri bir doku elde edilebilir. Bu tür bir peynir, genellikle vegan tariflerde kullanılır.

Bu peynir, nohut unu su ile karıştırılarak pişirilir ve ardından kalıplara dökülerek soğutulur. Soğuduğunda tofu gibi bir kıvama gelir. Nohut tofu kızartılarak veya yemeklerde kullanılabilir, salatalara eklenebilir. Sağlıklı tarifleri birçok yiyecek için kullanabilirsiniz.

Fasulye Peyniri: Beyaz fasulye veya siyah fasulye kullanılarak yapılan peynir benzeri ürünler, çeşitli baharatlarla tatlandırılarak hazırlanabilir. Bu tür peynirler, genellikle salatalarda veya mezelerde kullanılabilir.

Mercimek Peyniri: Mercimek, su ve baharatlarla karıştırılarak püre haline getirilebilir ve peynir benzeri bir doku elde edilebilir. Vegan tariflerde kullanılabilir.

Mercimek peyniri için, mercimeklerin haşlanıp ezilmesiyle elde edilen püre, çeşitli baharatlar ve katkı maddeleri ile fermente edilerek peynir kıvamına getirilir. Bu peynir tipik olarak sandviçlerde, salatalarda veya atıştırmalık olarak tüketilebilir. Mercimek peyniriyle harika sandviç birleşimleri yapabilirsiniz.