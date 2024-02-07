Sütünüze bir çay kaşığı atın, solunum yolu enfeksiyonunu söküp atın… Faydaları saymakla bitmeyen tek başına tüketildiğinde de adeta bir şifa kaynağı olan süte ekleyeceğiniz bir çay kaşığıyla solunum yolu enfeksiyonlarını bertaraf edece, bağışıklığınızı zımba gibi yapacak…

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Süt sağlık için yararları saymakla bitmeyecek olan bir doğal kaynaktır. İçerdiği kalsiyum ve potasyum sayesinde kemik sağlığı üzerindeki faydası herkes tarafından bilinir.

Uykumuz gelmediğinde ısıttığımız ılık bir bardak sütün uykusuzluk üzerindeki etkisi de en yaygın bilinen etkilerindendir. Tokluk hissini artırmakta da oldukça başarılı olan süte koyacağınız bir çay kaşığı karabiber ile olacaklara inanamayacaksınız.

Genellikle yemeklere kattığı lezzet ile bilinen karabiber sağlığa da oldukça faydalı olan bir baharattır. Karabiberin içerisinde bulunan aktif bileşenler iltihaplar üzerinde azaltıcı bir etki yaratır.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan karabiber ve süt birlikte tüketildiğinde ise bağışıklık sisteminizden sindirim sisteminize kadar oldukça etkili bir şifa kaynağı olacaktır.

Karabiberli sütün faydaları

Sütünüze ekleyeceğiniz bir çay kaşığı karabiber ile adeta bir şifa deposu elde edeceksiniz. Karabiberli süt ile üst solunum yolu enfeksiyonlarını önleyerek iyileşme sağlamanız mümkün olacaktır.

Karabiberin iltihap gidericiliği ve sütün bağışıklık güçlendirici etkisi hastalıkları bertaraf etmede oldukça başarılı olacaktır.

Sindirimi kolaylaştırarak kabızlığı önlemede de etkileri bulunur. Metabolizmayı hızlandıran bu karışım kilo vermede de etkili olacaktır.

Ayrıca, uyku kalitesini arttırmada, cilt sağlığını korumada ve stresi azaltma üzerinden de etkili bir içecek olarak tüketilebilir.

Karabiberli süt nasıl tüketilmeli?

Bir bardak süt ısıtılarak içine bir çay kaşığı karabiber koyularak iyice karıştırılır. İsteğe bağlı olarak tatlandırmak için bir tatlı kaşığı bal ilave edilebilir.

Elde ettiğiniz bu karışımı her gece yatmadan önce bir bardak içilecek şekilde uygulamanız yeterli olacaktır.