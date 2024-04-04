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Suudi Arabistan diyenler yanıldı! En fazla petrol bakın nerede üretiliyor

Suudi Arabistan diyenler yanıldı! En fazla petrol bakın nerede üretiliyor Dünyada petrol üretimi, küresel ekonominin önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor. Ancak, her ülkenin petrol üretimindeki rolü farklılık gösteriyor. En çok petrol üreten ülke belli oldu. Bakın Türkiye ne kadar üretiyor…