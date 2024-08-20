Suya atıp 4 gün beklettikten sonra uygulayın, saç dökülmesi nasıl anında duruyor görün... Saç dökülmesi birçok içinin yaşadığı oldukça can sıkıcı olan durumların başında yer alır. Çeşitli şampuanlar ve bakım rutinleri uygulanıyor olsa da çeşitli nedenlerden dolayı saç dökülmesi devam eder. Ancak uygulayacağınız bu yöntem dökülmeyi anında durduracak...

Editör: Seda Yeşilyurt

Hemen herkes saç dökülmesinde şikayet eder. Her ne kadar bakımlarını yapıyor olsa da dökülme karşıtı şampuanlar kullanıyor olsa da saç dökülmesi bir türlü geçmez.

Eğer sizin de saçlarınız avuç avuç dökülüyor ve ne yapsanız da bir türlü dökülmesini engelleyemiyorsanız bu doğal yöntem tam size göre.

Birçok açıdan faydaları saymakla bitmeyen o baharatı suya atıp 4 gün bekletmenizin ardından suyunu saçlarınıza uygulamanız dökülme sorununu tarihe karıştırıyor.

YENİ SAÇLAR ÇIKARTIYOR...

Saç dökülmesini engellemede kullanılan bir dizi doğal yöntem arasında olan karanfil kürü yöntemi sadece saç dökülmesini engellemekle de kalmıyor aynı zamanda saçlarınızı güçlendirerek yeni saçlar çıkmasını da sağlıyor.

Karanfil kürünü hazırlamak için ise 1 çay bardağı karanfil ve 4 bardak ılık su yeterli oluyor. Ilık suyun bir kavanoz içerisine koymanız ve ardından karanfilleri de ekleyerek 4 gün boyunca ağzı kapalı bir şekilde karanlık ve serin bir ortamda saklamanız gerekiyor.

Bekleme süresinin ardından karanfilleri süzerek suyu bir sprey şişesine alarak saç dip ve boylarınıza sıkarak uygulamanız saçlarınızın güçlenmesini sağlıyor ve dökülme sorununu temelli ortadan kaldırıyor.