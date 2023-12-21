Suyuna 1 tatlı kaşığı ekleyin, nohutlar yumuşacık olacak Nohut yemeğiyle ilgili kimsenin bilmediği bir yöntem ortaya çıktı. Nohutları geceden ıslatırken bir tatlı kaşığı bunu eklerseniz daha hızlı pişecek ve yumuşacık olacak.

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Nohut, içerdiği yüksek besin değerleriyle sağlıklı bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Yüksek lif içeriği, sindirim sistemini düzenleyerek sindirim sağlığını desteklerken, aynı zamanda tokluk hissi verir.

Protein, demir, folik asit ve diğer önemli besin maddeleri bakımından zengin olan nohut, sağlıklı beslenme programlarının önemli bir parçası haline gelmiştir.

Sağlıklı bir beslenme programı oluştururken, nohutun besleyici özelliklerinden faydalanmanın önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, düzenli olarak tüketildiğinde nohutun vücut için pek çok fayda sağlayabileceğini ifade ediyorlar.

Bu yüzden sık sık tercih edilen nohut yemeğinin pişirilmesi artık çile olmaktan çıkıyor.

Bu yöntem hem pişirilme süresini kısaltıyor hem de nohutları yumuşacık yapıyor.

Nohutu bu şekilde pişirin!

Sağlığa olan faydalarıyla bilinen nohut yemeğini bu şekilde pişirirseniz hem daha kısa sürede pişecek hem de yumuşayacak.

Bir gece önceden nohutun üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin ve suya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Bu yöntem, nohutun daha hızlı yumuşamasını ve şişmesini sağlayarak pişirme süresini kısaltacak.

Su içine konulan karbonat, nohutun kabuklarını daha kolay bir şekilde yumuşatmasına ve bu sayede nohutun iç kısmının daha çabuk pişmesine yardımcı oluyor.