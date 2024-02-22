Suyunu sıkıp sürün, dudak üstünüzdeki kararmalara son verin... Birçok kadını rahatsız eden dudak üstü kararmasını önlemek için tek malzemeden elde edeceğiniz mucizevi bir yol mevcut. Tek malzemeyi sıkarak elde edeceğiniz su ile cilt tonunuz eşitlenecek, kararma sorunlarını tarihe gömeceksiniz…

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Cilt renginde yaşanan eşitsizlikler, renk değişiklikleri birçok kadın için adeta korkulu bir rüya. Özgüven kaybına neden olan bu durum birçok kapatıcı ürünlerin kullanılmasıyla önlenmeye çalışılıyor.

Ancak tek malzeme ile elde edeceğiniz bu yöntem ile dudak üstünüzde veya cildinizde sizi rahatsız eden renk eşitsizliklerine neden olan kararmalara veda edeceksiniz.

Özellikle dudak üstünde gerek hormonal değişikliklerin neden olduğu gerek UV ışınlarına maruz kalmadan kaynaklı oluşan kararmalar artık özgüveninizi altüst etmeyecek.

Kararmalara son veren yöntem…

Dudak üstünde oluşan kararmalar genellikle güneş ışınlarının cilde zarar vermesinden kaynaklı oluşur. Evde uygulaması oldukça basit olan bu yöntem ile dudak üstünüzde oluşan kararmalara veda edecek ay gibi parlayan bir cilde sahip olabileceksiniz.

Cilt tonunu beyazlatma konusunda etkili olan patates sizin için mucizeler yaratacak. Nerdeyse her mutfakta bulunan patates tüketildiğinde ayrı cilde sürüldüğünde apayrı mucizeler yaşatacak.

Patatesin etkili beyazlatma özelliğinden yararlanmak için çiğ olarak rendeleyip elde ettiğiniz suyu yatmadan önce cildinize sürebilirsiniz.

Ton eşitsizliği için etkili bir yöntem olan patates suyu, cildinizi kuruluğunu giderir, nemli ve canlı bir görüntü kazanmasını sağlar. Aynı zamanda, antibakteriyel özelliği sayesinde patates suyu sivilcelerden kurtulmak için de oldukça faydalıdır.

Haftada 1 defa tekrarlanması gereken bu yöntemin zamanla cildi iyileştirdiğini görebilirsiniz.