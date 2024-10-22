Tabelalar söküldü: Ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri, isimler neler?

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Kan donduran yenidoğan çetesi olaylarında gündeme gelen özel hastaneler teker teker kapatılıyorken vatandaşlar tarafından kapatılan hastaneler merak konusu oldu.

Yenidoğan çetesi haberleri sonrasında Komisyonun özel hastanelere yönelik Eylül 2023'te başlatılan denetimlerinde ilk somut şüphelere ulaşılmasıyla eş zamanlı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, 112 Acil üzerinden örgütün kullandığından şüphe duyulan özel hastanelerin tamamına yenidoğan sevkleri durduruldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından ise vatandaşlar tarafından kapatılan özel hastaneler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, kapatılan hastaneler hangileri? Hangi hastanelerin ruhsatı iptal edildi? İşte, kapatılan hastanelerin listesi...

YENİDOĞAN SORUŞTURMASINDA KAPATILAN HASTANELER HANGİLERİ?

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi,

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi,

Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,

Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,

Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi,

Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi,

Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi,

Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi,

Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu, fezlekeye yansıdı.