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Tahtı sallantıda: Kral Charles ne kanseri? İngiltere Kralı 3. Charles'ın hastalığı

Tahtı sallantıda: Kral Charles ne kanseri? İngiltere Kralı 3. Charles'ın hastalığı Annesi Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta geçen 3.Charles, İngiltere Kralı oldu. Tahtın tadını alamadan hastalanan Kral Charles'ın kanser olduğu açıklandı. 74 yaşındaki Kral Charles ne kanseri, hastalığı nedir merak ediliyor. İşte konuya dair detaylar...