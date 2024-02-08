Tahtı sallantıda: Kral Charles ne kanseri? İngiltere Kralı 3. Charles'ın hastalığı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, oğlu 3. Charles kral olarak tahta geçti.
Buckingham Sarayı, geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılan Kral Charles'ın kanser hastası olduğunu açıkladı.
Kralın 74 yaşında ve resmi olarak hasta olduğu göz önüne alındığında, oğlu Prens William'ı İngiltere Kralı olarak tahta geçeceği öngörülüyor.
Kral Charles'ın ölümü ve cenazesine ilişkin planlar dahi çoktan yapıldı.
Adını Galler'deki bir asma köprüden alan "Menai Köprüsü Operasyonu", vefat sürecinde hayata geçecek.
Peki, Kral Charles ne hastası? İngiltere Kralı 3. Charles ne kanseri? İşte yanıtı...
Kral Charles ne kanseri?
Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles’ın kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.
Saray'dan yapılan açıklamada kanserin türü açıklanmazken teşhisin prostat büyümesine yönelik tedavi sırasında konduğu söylendi.
Saray Sözcüsü, Kral'ın prostat kanseri olmadığının altını çizerek bu aşamada daha fazla bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.
Kral'ın kanserinin hangi evrede olduğuna ilişkin detay vermeyen Sözcü, şimdilik tedavinin hastane dışında sürdüğünü, Kral'ın birçok programını ertelemek ya da iptal etmekten üzüntü duyduğunu dile getirdi.