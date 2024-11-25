Takan da yatıran da kazanıyor: İşte 25 gram burma bilezik fiyatı

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Altın piyasası, dalgalı seyriyle yatırımcıları ve takı meraklılarını her zaman heyecanlandıran bir alan olmuştur.

Hem yatırımcıların hem de yeni gelinlerin en çok tercih ettiği burma bilezik fiyatları da bu değişimlerden etkileniyor.

Gram altının anlık değeri ve işçilik maliyetlerindeki artış, burma bilezik fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Peki, 25 gram burma bilezik ne kadar oldu?

25 GRAM BURMA BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bileziklerin bugünkü alış ve satış fiyatları açıklandı. Bugün itibariyle 22 ayar bileziklerin alış fiyatı 2.820,74 TL, satış fiyatı ise 2.839,24 TL olarak belirlenmiş durumda.

25 gram 22 ayar bilezik, 70.981 Türk Lirasına denk geliyor.