Talimat verildi! O paraların üretimi durduruldu

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, kamu harcamalarını kısma yönündeki adımlarına bir yenisini ekledi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, o paraların üretiminin israf olduğunu belirtti.

Ülkede kullanılan bazı bozuk paraların üretim maliyetinin yüksek olduğunu vurgulayan Trump, özellikle peni (1 cent) üretiminin israf olduğunun altını çizdi.

Trump yaptığı paylaşımda ise, "Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor. Bu çok büyük bir israf" ifadeleri ile dikkat çekti.

ÜRETİM DURDURMA TALİMATI VERİLDİ

Üretimi 2 sentten daha pahalıya mal olan bu bozuk paralar hakkında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verildi.

Trump bu kararı hakkında ise, "Her seferinde bir 'peni' bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.