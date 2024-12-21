Tam 48 saat dayanıyor! A101 Stanley Termos getiriyor; 350 TL daha ucuz

Haber Merkezi

A101, Aralık ayının son günlerinde raflarında yer alacak ürünlerin fiyatlarını içeren yeni kataloğunu yayınladı.

26 Aralık'tan itibaren geçerli olacak katalogda, ev ihtiyaçlarından kişisel ürünlere kadar birçok seçenek bulunuyor.

Bu ayki katalogda dikkat çeken ürünler arasında 6 parça tencere seti, oduncu gömlek, termal tayt, priz, ev botu ve kağıt düzenleyici gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak birçok ürün yer alıyor.

Ayrıca, çekmece düzenleyicisi, motorlu bisiklet, katlı cam sunumluk ve pompalı termos gibi çeşitli ürünler de katalogda dikkat çeken diğer seçenekler arasında.

Ayrıca uzun süre dayanıklılığı ile bilinen Stanley termos çeşitleri uygun fiyatıyla bu hafta raflarda yerini alacak.

İşte A101 26 Aralık indirim kataloğu…