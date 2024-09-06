Tam 8 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...
Editör: Hüseyin Topuz

TV8,5 kanalının 6-8 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Her hafta farklı liglerden maçları şifresiz ekrana getiren TV8,5 bu haftanın programını açıkladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak birbirinden keyifli müsabakalar TV8,5 ekranlarında olacak.

TV8,5'un bugün şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak 8 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte programı...

6 Eylül Cuma

17:00 Kazakistan - Norveç (TV8,5)

21:45 Fransa - İtalya (TV8,5)

7 Eylül Cumartesi

16:00 Faroe Adaları - Kuzey Makedonya (TV8,5)

19:00 İrlanda - İngiltere (TV8,5)

21:45 Almanya - Macaristan (TV8,5)

8 Eylül Pazar

16:00 Lüksemburg - Belarus (TV8,5)

19:00 Danimarka - Sırbistan (TV8,5)

21:45 İsviçre - İspanya (TV8,5)