Tam 8 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TV8,5 kanalının 6-8 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Her hafta farklı liglerden maçları şifresiz ekrana getiren TV8,5 bu haftanın programını açıkladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak birbirinden keyifli müsabakalar TV8,5 ekranlarında olacak.
TV8,5'un bugün şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bu hafta UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak 8 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte maç programı...
6 Eylül Cuma
17:00 Kazakistan - Norveç (TV8,5)
21:45 Fransa - İtalya (TV8,5)
7 Eylül Cumartesi
16:00 Faroe Adaları - Kuzey Makedonya (TV8,5)
19:00 İrlanda - İngiltere (TV8,5)
21:45 Almanya - Macaristan (TV8,5)
8 Eylül Pazar
16:00 Lüksemburg - Belarus (TV8,5)
19:00 Danimarka - Sırbistan (TV8,5)
21:45 İsviçre - İspanya (TV8,5)