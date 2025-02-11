Tam hediyelik! BİM'de 14 Şubat fırsatı: LEGO çeşitleri geliyor

Yağmur Uçar

Aktüel ürünleri ile milyonlara ulaşan BİM, yeni haftada birçok kategoride ürün getiriyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel afiş yayınlayan market, lego severlerin ilgisini çekti.

Lego çiçekler, mağaza raflarında satışa sunulmayı bekliyor.

LEGO mağazalarından daha uygun fiyatıyla satışta olacak olan lego çiçekler, yetişkinler tarafından da büyük bir ilgi görüyor.

İşte BİM 14 Şubat afişi...

• Pufu Peluş Zürafa: 499 TL

• Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım: 179 TL

• LEGO Polis Arabası: 279 TL

• Cosby Sürtmeli Klasik Arabalar: 79 TL

• LEGO Lotus Çiçekleri: 479 TL

• Piccolo Mondi Dikenli Işıklı Oyuncak Top: 69 TL

• Ruum Store Raflı Çok Amaçlı Dolap: 990 TL