Tam yerinde dip fiyata zeytinlik satışı! Duyan bulup buluşturuyor... Bursa'nın Gemlik ilçesinde içinde 20 adet dikili zeytin ağacı bulunan 876 m2'lik zeytinlik 87 bin 699 TL bedelle satılacak.

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Gemlik Satış Memurluğu (Sulh Hukuk Mahkemesi) açık artırma ile Gemlik'te zeytinlik satacağını bildirdi.

Açık artırma yöntemiyle 87 bin 699 TL'den ilana koyulan zeytinlik, Muratoba Mahallesi Aşağıbağlar mevkisinde bulunuyor.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, Esatis.uyap.gov.tr adresinden yayınlanan ilana e-Devlet hesabı ile giriş yaparak teklif verebilirsiniz.

2 Ocak 11.00'da açık artırmaya çıkan zeytinlik için son teklif verme tarihi ise 9 Ocak 2024 olacak.

Arazi özellikleri

Satış Memurluğu’nun yaptığı açıklamada, "Kıymet takdiri yapılması istenilen ve tamamı el birliği halinde olan Bursa İl, Gemlik İlçe, Muratoba Mahalle/Köy, Aşağıbağlar (eski 1265 parsel) mevkii, 1649 ada, 73 parseldeki taşınmaz zeytinlik vasıflı parseldir. Tapu bilgilerinde zeytinlik vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmazın, mahallinde yapılan incelemelerine göre, hali hazırda kapama zeytinlik olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazdaki ağaçların bakımsızlıktan verim özelliğini kaybetmiş olan 20 adet zeytin ağacı olduğu tespit edildi. Sulanmayan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, derin profilli, killi, tınlı, toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile yaklaşık % 10-20 oranında orta eğimli arazi konumunda olduğu, erozyon ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum olmadığı, Kuş uçuşu olarak mahalle yerleşim merkezine olan mesafesi 1040,00 metre ve Muratoba- Gemlik asfaltına 230m. mesafededir. Keşif esnasında konusu parselin bulunduğu yer, konum ve arazi yapısıyla mevcut özelliklerdeki taşınmazların ilçe rayiç bedelleri bir bütün olarak değerlendirilmiştir." Sözleri yer aldı.