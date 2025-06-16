Tapu işlemlerinde yeni dönem: O detayı gizleyene ceza geliyor!

Haber Merkezi

Gayrimenkul sektöründe yıllardır süregelen düşük beyan sorunu artık devletin radarında. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapu işlemlerinde satış bedelinin gerçeğinden düşük gösterilerek vergi kaçırılmasının önüne geçmek için kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Bakanlık, gelişmiş yazılımlar ve büyük veri analizleriyle piyasa değerinin altında beyan edilen satışları tespit ederek hem alıcıya hem satıcıya yönelik yasal süreçleri işletiyor.

Yapılan açıklamalara göre özellikle büyükşehirlerde yaygın olarak karşılaşılan düşük bedelli beyanlar, ciddi kamu zararına yol açıyor.

Mevzuata göre tapu harcı, satış bedelinin %4’ü oranında hesaplanıyor ve bu harç alıcı ile satıcı tarafından eşit olarak ödeniyor. Ancak düşük satış bedeli gösterilmesi, yalnızca bu harcın değil, gelir vergisinin de eksik ödenmesine neden oluyor.

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK!

Gelir İdaresi Başkanlığı, sadece eksik verginin tahsiliyle kalmayacak; aynı zamanda idari para cezaları ve gecikme faizleri de uygulanacak. Gerçeğe aykırı beyanlarla yapılan işlemler, mali yükümlülüklerin yanı sıra cezai yaptırımlar da doğuracak.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden önceki tapu işlemlerini kontrol edebiliyor. Bakanlık, benzer cezalarla karşılaşmamak için gerçek bedelin beyan edilmesini şart koşuyor